Musica, l’anno magico 2024 della rapper “Anna” con il suo album Vera Baddie con oltre 2milioni di copie certificate

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se il 2024 è stato l'anno boom per la giovane rapper italiana Anna Pepe con il suo album "Vera Baddie" salda in classifica al primo posto dei più venduti, il 2025 dovrebbe ancora vederla protagonista come l'artista femminile più ascoltata. “ANNA” ha registrato anche il record femminile per quanto concerne le certificazioni FIMI: più di 2 milioni e 500 mila copie certificate.

“Vera Baddie”, scritto interamente dalla rapper spezzina, ha rappresentato un terremoto nella scena musicale nostrana non solo dal punto di vista dei numeri, ma anche in virtù del suo impatto sociale e culturale. Ciò può essere spiegato ponendo sotto la lente d’ingrandimento il fenomeno della “baddie”. Con questo inglesismo, infatti, ci si riferisce alla figura di una ragazza indipendente e sicura dei propri mezzi, ma anche conscia delle proprie fragilità e dei propri limiti, che con un pizzico di impenitenza e un afflato di libertà riesce a tramutare in punti di forza.

“Vera Baddie” è stato certificato 3 volte disco di Platino, e tutti i suoi brani si sono rivelati delle vere e proprie hit, virali sulle piattaforme digitali e sui social. Il lead single “30°C” (3xPlatino)quest’estate è rimasto per ben due settimane alla posizione nº1 della classifica radio, ed in generale è stato il brano che ha mantenuto più a lungo la prima posizione su Spotify nell’arco dell’intero anno. - (PRIMAPRESS)