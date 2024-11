Striscia Gaza, bomba su tenda palestinese: tre morti e 5 feriti. Onu: “70% morti sono donne e bambini”

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Tre persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano su una tenda che ospitava sfollati palestinesi. L'attacco è avvenuto a ovest di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale: lo hanno riferito medici locali. La notizia è stata diffusa dalla tv del Qatar Al Jazeera. Dalle forze israeliane non è arrivata nessuna dichiarazione sul perchè di quell'obiettivo. Il Commissariato Onu per i diritti umani ha denunciato che il 70% del numero dei morti tra ottobre 2023 e aprile 2024 sono donne e bambini. - (PRIMAPRESS)