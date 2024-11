Premio musicale Santercole: il cantautore Lucio Avitabile conquista il secondo posto con una canzone in Esperanto

Nella foto: Gino Santercole a cui è intitolato il premio

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il premio intitolato a Gino Santercole, il cantautore che fu uno dei ragazzi del Clan di Adriano Celentano oltre ad esserne nipote, quest'anno ha la curiosità di essere andato ad un interprete musicale la cui canzone è stata tradotta in esperanto, la lingua di vocazione internazionale che non appartiene a nessun paese.

Ad essere premiato è stato Lucio Avitabile, il musicista romano si è aggiudicato il secondo posto nel premio del pubblico e ben due primi premi, quelli per la miglior composizione musicale originale e per la miglior cover, da lui interpretata ma tradotta in lingua esperanto dal suo coautore Roberto Pigro.

Tra gli otto finalisti – giunti anche dall'estero – della kermesse dedicata a Gino Santercole, Avitabile ha presentato il proprio brano inedito "Vivere e basta", composto insieme all’esperantista Roberto Pigro e vertente su un tema di primaria attenzione, il dramma dei migranti e la loro esperienza, vissuta e raccontata attraverso i loro occhi. - (PRIMAPRESS)