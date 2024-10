Morte Aurora: investigatori in possesso di un video che confermerebbe la natura violenta dell’ex fidanzatino fermato

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Mentre sarà eseguita l'autopsia per stabilire se ci sono stati episodi di traumi concomitanti a quelli della caduta della 13enne Aurora dove è stata trovata morta, gli inquirenti sarebbero in possesso di video che documenterebbero violenze dal suo ex fidanzatino che ieri è stato fermato dai Carabinieri con la possibile accusa di omicidio. Il Nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza che indaga sulla morte di Aurora, sarebbe in possesso di un video in cui l'ex fidanzato 15enne strattona, picchia e insulta la ragazzina. Il filmato sarebbe stato realizzato da 3 ragazze presso una stazione di bus. Aurora sarebbe stata salvata dai maltrattamenti solo grazie a una delle tre giovani, che fingendosi amica di Aurora è intervenuta a fermare il ragazzo. - (PRIMAPRESS)