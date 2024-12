Daniela Santanchè indagata per la bancarotta della sua società Ki Group con un passivo di oltre 8 mln di euro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Daniela Santanchè,l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro con il fratello Michele,Antonino Schemoz e altre due persone sono indagate dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta di Ki Group srl. L'azienda è stata guidata da Santanchè fino al 2021. Lo scorso gennaio,il Tribunale fallimentare ha dichiarato la liquidazione giudiziale, con un passivo di oltre 8,6 milioni. A Milano, la senatrice di FdI è già coinvolta in un' altra indagine su Visibilia, per truffa all'Inps su cassa integrazione Covid. - (PRIMAPRESS)