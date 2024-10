Cuba: l’uragano Oscar tocca terrà a Guantanamo. Proteste in molte città per il terzo giorno di blackout

(PRIMAPRESS) - CUBA - L'uragano Oscar ha toccato terra nella parte orientale di Cuba con venti massismi vicini ai 130 km/h,ha affermato il National Hurricane Center statunitense. Immagini satellitari e dati radar indicano che Oscar ha toccato terra nella provincia cubana di Guantanamo vicino a Baracoa.Intanto l'isola rimane in stato di i blackout da tre giorni con gravi conseguenze persino sull'approvvigionamento alimentare con derrate andate perse per il blocco dell'energia elettrica. Secondo la società di energia i lavori di ripristino dovrebbero completarsi domani. Dopo tre giorni al buio,alcuni residenti hanno inscenato proteste in varie città.Il presidente Dìaz Canel ha avvertito che il governo "non tollererà turbative dell'ordine pubblico". - (PRIMAPRESS)