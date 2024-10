Caso conti spiati: perquisita l’abitazione dell’ex cassiere di banca ora indagato per accesso abusivo informatico

(PRIMAPRESS) - BARI - Il dipendente di Intesa Sanpaolo,licenziato ad agosto, è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tenta- to procacciamento di notizie concernen- ti la sicurezza dello Stato. Il 52enne era stato licenziato per aver spiato i conti correnti di 3.572 clien- ti dell'Istituto,tra cui la premier Meloni e la sorella Arianna,ministri e altre cariche di Stato. Perquisita la casa dell'ex bancario della filiale di Bisceglie, in Puglia, e sequestrato materiale informatico. - (PRIMAPRESS)