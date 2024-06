Arresto Simone Borgese: inchieste incrociate sullo stupratore seriale della “Festa della Mamma”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Investigatori a lavoro dopo l'arresto di Simone Borgese, lo stupratore seriale riconosciuto da una vittima di 26 anni, al quale si potrebbero far risalire altre violenze non denunciate. Borgese l'8 maggio, di nove anni fa usò violenza su una tassista 43enne e fu arrestato. Ancora l'8 maggio di quest'anno la violenza si ripete con una 26enne che lo ha riconosciuto e denunciato consentendo l'arresto immediato. Ma ora le indagini incrociate potrebbero rivelare altri abusi per una data, quella dell'8 maggio che potrebbe nascondere un significato per l'uomo. - (PRIMAPRESS)