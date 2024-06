Messico: uccisa la sindaca di Cotija a 24ore dall’elezione della “doctora” di sinistra Sheinbaum

(PRIMAPRESS) - MESSICO - La sindaca di Cotija una città del Messico occidentale è stata assassinata, appena 24 ore dopo l'elezione della prima donna presidente nella storia della repubblica del paese. L'elezione della "doctora" Claudia Sheinbaum dopo lo spoglio di ieri aveva fatto parlare di brogli elettorali. Una probabilità non così remota per la forte presenza di narcotrafficanti ma che potevano controllare sia i partiti di sinistra che hanno vinto quanto quelli di destra. Sta di fatto, però, che l'uccisione della sindaca Yolanda Sànchez Figueroa potrebbe essere proprio una risposta della criminalità alle recenti elezioni. Il governo dello stato messicano di Michoacan ha condannato "l'omicidio della presidentessa municipale di Cotija e riferito che è in corso un'operazione per catturare i responsabili. - (PRIMAPRESS)