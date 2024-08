Israele “isolata”: tutte le compagnie aeree che non volano più su Tel Aviv per le tensioni in M.O.

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Dopo le restrizioni ai voli decisi da Israele per i timori delle reazioni alla morte del capo di Hamas Ismail Hanyeh ucciso da una bomba a Teheran, sono molto le compagnie aeree che interrompono il loro collegamenti per e da Tel Aviv. Anche ITA ha deciso di tagliare, fino a nuove decisioni, i voli per la destinazione Israele: "In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e per preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed i equipaggi, Ita Airways ha deciso di so- spendere i voli da e per Tel Aviv fino al 6 agosto compreso". Lo annuncia la compagnia aerea sul suo sito web. "La situazione è in continua evoluzione", spiega Ita. Altre compagnie hanno hanno cancellato da ieri tutti i voli, per le crescenti tensioni con l'Iran. Tra loro le statunitensi Delta e United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines,Swiss Air,Air India.

Questa notte il movimento libanese Hezbollah ha annunciato di avere lanciato 'decine' di missili sul nord di Israele,in risposta "al raid sul villaggio meridionale di Shama che ha ucciso numerosi civili". Tuttavia il portavoce delle forze arma- te dello Stato ebraico,(Idf), ha reso noto che solo 5 missili sono stati lanciati dal Libano sulla Galilea e che due sono stati intercettati. Lo riporta Ynet.Mentre il canale tv saudita "Al- Hadth" ha riferito del lancio di "una raffica di razzi dal Libano verso gli insediamenti della Galilea" in Israele.