Elezioni presidenziali Usa: Trump guadagna in Pennsylvania ma è testa a testa con Harris

(PRIMAPRESS) - USA - Le elezioni presidenziali americane sono arrivate alle ultima battute. La sfida tra l'ex presidente Donald Trump e l'attuale vice di Joe Biden, Kamala Harris si concluderà il 5 novembre prossimo con le risposte delle urne. I due candidati risultano piuttosto appaiati nei sondaggi, con la Harris con un leggero vantaggio (49%) e Trump a 48%. Anche un sondaggio condotto su 300 probabili elettori nella contea di Erie, che potrebbe indicare in che direzione saranno le tendenze dello stato, ha dato un 48% al 48%. La contea di Northampton, un altro punto di riferimento della Pennsylvania, si è leggermente inclinata verso Trump, con il 50% che ha dichiarato di sostenerlo, contro il 48% di Harris. I risultati dei sondaggi regionali rientrano in un margine di errore di 5,65 punti percentuali.

Ad oggi sono oltre 74 mln (74.006.256) i cittadini americani ad aver già votato. Ogni stato ha un sistema per esprimere il proprio voto prima del giorno delle elezioni e l'Alabama ha dato il via l'11 settembre di quest'anno. - (PRIMAPRESS)