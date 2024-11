Aste d’arte d’autunno: attesi record di vendite a New York e Vienna con dipinti di Magritte e Klimt

(PRIMAPRESS) - USA - Usa, attesa asta record per Magritte Con un dipinto di Magritte stimato in vendita per quasi 100 milioni di dollari, disegni dell'artista pop Keith Haring e la 'banana' di Cattelan, le case d'asta di New York proveranno questa settimana a scuotere un mercato in difficoltà. La vendita di "L'Empire des lumieres" di Magritte, che andrà all'asta martedì sera da Christie's, sarà sicuramente uno dei momenti salienti della stagio- neautunnale, che vedràntinaia di opere vendute per centinaia di milioni di dollari.

A Vienna, invece, sarà un ricco lotto messo all'asta dal Dorotheum Modern Art a rivitalizzare il mercato con dipinti di Klimt e Schiele. - (PRIMAPRESS)