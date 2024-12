Roma, parte il bando per la cultura con fondi PNRR: "Open25, Artes et Iubilaeum" da 5 milioni di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un’offerta culturale più ampia e inclusiva e che accresca l’attrattività degli spazi periferici quali luoghi di conoscenza e produzione culturale. È questo l’obiettivo di “OPEN25 - ARTES ET IUBILAEUM”, l’Avviso Pubblico attraverso cui Roma Capitale, avvalendosi di fondi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mette in campo 5 milioni di euro per promuovere un programma di eventi diffusi in occasione del Giubileo 2025.

L'Avviso, promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e predisposto dal Dipartimento Attività Culturali, è finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR - M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

Nell’anno giubilare, la misura punta alla definizione di nuovi assi culturali tra periferia e centro, dando impulso a un’offerta inclusiva, trasversale e sostenibile nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2025.

Un palinsesto di iniziative che favorisca nuove occasioni di aggregazione in spazi della città lontani dai circuiti tradizionali, aumentandone l’attrattività e promuovendo processi di inclusione e coesione sociale anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio equo e inclusivo (tra gli elementi di novità di questo bando).

Grande importanza sarà attribuita, inoltre, a tutti quei progetti in grado di garantire lo scambio interculturale, attivando percorsi partecipativi che abbattano i fattori di marginalità per una migliore accessibilità ai luoghi della cultura e la riduzione di pressioni ambientali e sociali.

Altro elemento innovativo di questo Avviso Pubblico è che le proposte presentate dovranno garantire il principio di uguaglianza in tutte le sue espressioni, promuovere la parità di genere ed essere contro ogni forma di violenza e discriminazione, secondo i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione. - (PRIMAPRESS)