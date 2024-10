M.O. il Washington Post rivela un piano terroristico dai documenti sequestrati dall’Idf nei covi di Hamas

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE- Il Washington Post ha pubblicato l'estratto di documenti in cui si legge che Hamas pianificava un attacco in stile 11 settembre alle torri gemelle di New York. I leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele prima ancora dell'attacco ai kibbutz del 7 ottobre dello scorso anno. Il piano prevedeva anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv proprio come era accaduto negli Usa,. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall'esercito israeliano e di cui il Washington Post ha preso visione e pubblicato oggi uno stralcio, Hamas intendeva attaccare utilizzando treni, navi coinvolgendo i suoi alleati Hezbollah e l'Iran per un assalto coordinato contro Israele da nord, sud ed est. - (PRIMAPRESS)