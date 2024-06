Israele: la Corte Suprema elimina l’esenzione dalla leva per gli ortodossi. Tremila saranno arruolati nell’Idf

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - La decisione della Corte Suprema israeliana è una rivoluzione nella storia del Paese. I giovani studenti ortodossi non potranno più avere l'esenzione della leva militare. Il procuratore generale di Israele, Gal Beharav-Miara, dunque, ha ordinato al ministero della Difesa di reclutare immediatamente 3.000 giovani ortodossi nell'Idf. Il procuratore ha poi sollecitato la presentazione di un piano di leva per aumen are il numero di reclute, alla luce delle attuali esigenze dell'esercito e per promuovere l'uguaglianza nel servizio - (PRIMAPRESS)