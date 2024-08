Slovenia: compie 100 anni il Parco Nazionale del Triglav nel cuore delle Alpi Giulie

(PRIMAPRESS) - LUBIANA (SLOVENIA) - Compie 100 anni il più antico dei 47 parchi naturali della Slovenia: il Parco Nazionale del Triglav , che si estende nel cuore delle Alpi Giulie lungo i confini con Austria e Italia, su una superficie più di 830 km quadri. Il nome, Triglav (anche conosciuto, in Italia, come Tricorno), è quello del monte più alto della Slovenia, che domina il Paese dall’alto dei suoi 2864 m. Ma non è soltanto questo: il Triglav è un simbolo identitario per l’intera comunità nazionale, un totem che è lì, sullo sfondo, a sorvegliare il lento scorrere della vita. Sulla bandiera slovena quello stemma blu con le tre stelle e il monte a tre corni raffigura proprio il Triglav! Itinerario ispiratore anche per gli appassionati di moto e ciclismo sulla scia delle imprese di Tadej Pogačar lo sloveno vincitore di Giro d'Italia e di Francia. - (PRIMAPRESS)