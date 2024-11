Mercatini di Natale: i 30 anni della magica atmosfera del Christkindlmarkt di Siror in Trentino

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - Il Mercatino di Natale di Siror,una delle cinque circoscrizioni che compongono il comune di Primiero San Martino di Castrozza, nella provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige, festeggia la sua trentesima edizione con gli allestimenti già pronti per restituire alla magia del Natale tutta l'atmosfera di questa comunità. Dal 1° dicembre Il Mercatino di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino, si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt. Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie. Consigliatissimi un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’albero più originale. Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno. Si comincia domenica 1° dicembre con l’apertura del Mercatino alle ore 10:30. Alle ore 14:30 è prevista l’apertura ufficiale della 30^ edizione con sfilata e concerto del Corpo Bandistico di Romeno accompagnato dalla Schutzen Kompanie Primör e successivo taglio del nastro, discorso di benvenuto delle autorità e inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. La giornata sarà anche l’occasione perfetta per incontrare Babbo Natale. Una delle novità di questa edizione 2024 sarà proprio la presenza di Babbo Natale, arrivato a Siror direttamente da Rovaniemi. Per raggiungere la sua casa, appositamente allestita in paese, si dovrà percorrere un sentiero magico che trasporterà direttamente in Lapponia. Nella magia dell’aurora boreale i bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli le letterine e confidargli i loro desideri che poi saranno trascritti nel suo grande libro magico. La Casa di Babbo Natale sarà visitabile tutti i giorni del Mercatino dalle ore 10:30 alle ore 18:30, mentre Babbo Natale sarà presente insieme ai suoi amici elfi dalle ore 14 alle ore 18. - (PRIMAPRESS)