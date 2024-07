Croazia gourmet: ecco tutte le stelle Michelin della nuova stagione 2024

(PRIMAPRESS) - DUBROVNIK (CROAZIA) - Il turismo in Croazia è diventata una delle voci più importanti del Pil nazionale e può vantare una crescita in strutture turistiche che non hanno trascurato di guardare ai nuovi trend della gastronomia. In poco tempo è arrivato un ristorante con due stelle MICHELIN e 10 ristoranti con una stella MICHELIN, il marchio gastronomico più significativo e riconoscibile a livello mondiale. Ad entrare nell'iconica "Guida Rossa" è il ristorante Agli Amici di Rovigno, che ha ottenuto due stelle e il ristorante Dubravkin put di Zagabria ne ha conquistata una. Hanno, invece, mantenuto le loro stelle i ristoranti Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovigno), Noel (Zagabria), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) e Korak (Jastrebarsko).

"La nuova guida MICHELIN è una riaffermazione dell'eccellenza della gastronomia croata, che, grazie alla creatività e alla passione degli chef croati, è già riconosciuta nel mondo. Credi che ogni anno sempre più nostri ristoranti troveranno il loro posto", ha affermato Tonči Glavina, Ministro del Turismo e dello Sport. Hanno mantenuto con successo il marchio MICHELIN Green Star, i ristoranti Zinfandel's (Zagabria), Konoba Mate (Korčula) e Korak (Jastrebarsko).

"È il frutto di un lavoro corale delle destinazioni croate nel loro complesso", ha dichiarato Kristjan Staničić, Direttore Generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo principale partner nazionale di MICHELIN.

Oltre ai marchi menzionati, MICHELIN ha inserito nella lista Bib Gourmand anche il ristorante Fakin di Legrad. Altro indirizzo da aggiungere in un itinerario di viaggio in Croazia. - (PRIMAPRESS)