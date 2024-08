Mascagni Festival: Alessio Boni e Marcello Prayer incantano il pubblico livornese nel reading “Amici di Bohème”

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - Sotto il tetto stellato di Piazza Mascagni, sul lungomare di Livorno, è andato in scena il primo degli appuntamenti del Mascagni Festival con il suggestivo racconto di una grande amicizia, quella tra il maestro livornese e Giacomo Puccini. Un reading “Amici di Bohème”, in cui Pietro Mascagni interpretato dall’attore Alessio Boni e Marcello Prayer nei panni di Giacomo Puccini hanno aperto davanti ad un pubblico di oltre 800 persone, la prima delle quattro serate del Mascagni Festival. L'ottimo testo, scritto dalla drammaturga Debora Pioli, racconta come nella fervente Italia musicale, tra fine del XVIII secolo e l'inizio del '900 due giovani talenti, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini, si incontrarono al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dando vita a un'amicizia che avrebbe segnato la storia della musica mondiale. Da un’idea di Elena Marazzita, al pianoforte il maestro Massimo Salotti, mentre l'apprezzatissima soprano Daria Masiero si è esibita in alcune arie tratte dalle opere più celebri dei due compositori ed infine la regia di Marco Voleri. La bravura scenica di Boni e Prayer ha tenuto incantato il pubblico di Piazza Mascagni che ha tributato un lunghissimo applauso. “Questo spettacolo – spiega l’attore Alessio Boni – parla di amicizia. Ed è unico perché vuole raccontare proprio la genesi di questa bella fratellanza. Infatti Puccini proveniva da Lucca, mentre Mascagni da Livorno e si sono trovati a Milano per frequentare il Conservatorio Verdi, condividendo una mansarda che dava sui tetti della grande città. Proprio da li nascono tutte le loro vicissitudini, i sogni, le delusioni, gli amori infranti, e probabilmente proprio da questa esperienza nasce la Bohème, uno dei più grandi successi di Puccini, prima ancora di Cavalleria Rusticana, l’opera che portò alla consacrazione invece Mascagni. E tutto questo è molto interessante, perché ci permette di capire il percorso anche umano di questi due geni della musica, due “toscanacci” che hanno vissuto insieme a Milano”. Questa sera 23 agosto Piazza Mascagni ospita la grande musica internazionale con Henry Mancini100. Omaggio a Henry Mancini nel centenario della nascita. - (PRIMAPRESS)