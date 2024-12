L’Auditorium di Roma accende il Natale con la musica d’autore e il teatro. Il videomapping nella Sala Sinopoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inaugurato il Natale all’Auditorium con l’accensione, per la prima volta, di un grande albero in Cavea. Fino al 6 gennaio 2025 la Fondazione Musica per Roma renderà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morriconei un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale e in cavea, musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre e un palinsesto di spettacoli gratuiti sotto l’albero di Natale. È stato il concerto dell’Amazing Grace Gospel Choir diretto da Timothy Martin ad accompagnare la serata di apertura. Un’illuminazione ad hoc impreziosirà con suggestivi giochi di luce tutto il porticato. Un videomapping invece decorerà la cupola della Sinopoli e sarà illuminata anche la Villa romana, cuore dell’Auditorium. Gli Harlem torneranno il 26, alle 18, con il doppio appuntamento con l’artista residente Nicola Piovani con “Note a Margine” in Sala Petrassi e Stefano Bollani che torna in Sala Santa Cecilia per una serata unica fra musiche del presente e musiche del passato, un omaggio all’improvvisazione e al divertimento in pieno stile Bollani. Il ricco calendario prosegue il 27 con Edoardo Bennato che proporrà al pubblico romano i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album "Non c’è". Il 29 dicembre torna a essere protagonista dal vivo Giovanni Allevi con il suo Piano Solo Tour 2024, mentre il 30 è la volta del tributo a Fabrizio De André con la PFM. L’ultimo giorno dell’anno saranno protagonisti Edoardo Leo, Nicola Piovani e The Bronx Gospel Choir con proposte che spaziano dal teatro alla classica fino al gospel. Si inizia quindi l’anno nuovo con la compagnia Imagin.art che presenterà lo spettacolo per bambini A city of shadows, la musica dei New York Voices, l’atteso appuntamento dal vivo di Alice il 3 gennaiocon il suo nuovo progetto musicale Master Songs, e ancoraMauro Pagani che il 4 gennaio riproporrà le avvolgenti sonorità, dell'album Crêuza de Mä. . - (PRIMAPRESS)