Foligno: la 45ª edizione del festival Segni Barocchi cambia pelle e porta in scena grandi nomi del teatro

(PRIMAPRESS) - FOLIGNO (UMBRIA) - La 45ª edizione di Segni Barocchi Festival, storico festival nei luoghi più suggestivi della città di Foligno in Umbria, si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2024. Il festival sarà quest’anno diretto per la prima volta da Daniele Salvo, regista e attore di grande esperienza che -con la sua programmazione - darà un taglio completamente rivisto del Festival Segni Barocchi modificando anche l’impostazione della Notte Barocca, intesa come una vera e propria “invasione shakespeariana” della città. L’edizione di quest’anno ospiterà apprezzati artisti come Gabriele Lavia, Ugo Pagliai, Mauro Avogadro, Edoardo e Silvia Siravo, affiancati a noti interpreti come Melania Giglio, Daniele Salvo, Martino Duane, Simone Ciampi, Selene Gandini, Francesca Mària, Sebastian Gimelli Morosini, Diletta Masetti, dialogheranno con grandi musicisti come Marco Podda, Jacopo Francini, Paolo Zampini, Alessandro Antonini, Primo Oliva, Giacomo Scarponi, Francesco Forni, Alessia Monacelli e Claudia Calì, cantanti liriche del calibro di Paoletta Marrocu, Giulia Diomede ed Elga Ciancaleoni. - (PRIMAPRESS)