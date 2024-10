Promozione vini italiani all’estero, Lollobrigida (Agricoltura): “Stanziati 21 milioni per la competitività”

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata completata l’istruttoria per l’assegnazione dei fondi relativi all’annualità 2024/2025 per la “Promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi”. Lo ha anticipato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.

Sono 16 i progetti approvati che coinvolgono oltre 100 aziende produttrici di vino italiane che prevedono una serie di iniziative promozionali destinate a valorizzare i prodotti vitivinicoli di eccellenza italiani in circa 20 Paesi esteri, con un investimento complessivo di oltre 66 milioni di euro. Rispetto agli anni precedenti, l’approvazione avviene in tempi utili a consentire un’adeguata programmazione delle attività. “Con questo provvedimento - ha commentato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida - il ministero ha destinato tutte le risorse disponibili per l’annualità corrente, pari a oltre 21 milioni di euro. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la competitività del settore vitivinicolo attraverso l’apertura, la diversificazione e il consolidamento dei mercati esteri e valorizzare l’export. Il vino italiano è un’eccellenza da difendere e promuovere nel mondo e uno dei simboli più importanti della nostra produzione e della nostra cultura”.

Apprezzamento da Federvini per l'assegnazione dei fondi. - (PRIMAPRESS)