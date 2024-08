Venezia: nello spazio della Veneto Film Commission la presentazione dell'ACES Video Award 2024

(PRIMAPRESS) - ROMA - La quarta edizione dell’Aces International Video Awards sarà presentata sabato prossimo, 31 agosto alle ore 12:00, nello spazio della Regione Veneto e della Veneto Film Commission allestito all’interno dell’hotel Excelsior Lido di Venezia per le conferenze dedicate al Festival del Cinema, in programma da oggi al 7 settembre.

Il premio organizzato e promosso dall'Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES), è riservato a regioni, isole, comuni e comunità, candidate o già premiati da Aces Europe con il riconoscimento di Capitali dello Sport ed è realizzato in collaborazione con Overtime, festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva, che si terrà il prossimo 12 ottobre a Macerata con il patrocinio di Anci, Coni, Cip, Sport &Salute, Comune di Macerata, Ussi e i mediapartner PrimaPress e Corriere dello Sport - Stadio e il supporto dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.

Durante la conferenza stampa, alla quale interverranno l’assessore allo Sport e Cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzani e il presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli, sarà consegnato anche il premio Speciale Aces Cinema e Cineguida, associazione presieduta da Enrico Cimaschi, al vincitore del concorso “Realizza il video della Carta Etica del Veneto”. - (PRIMAPRESS)