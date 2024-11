Teatro: i 50 anni di “Aggiungi un posto a tavola” che torna in scena al Brancaccio di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Era il 1974 quando i registi Garinei e Giovannini fecero debuttare in teatro "Aggiungi un Posto a Tavola", uno degli spettacoli più amati dagli italiani ma anche tra i più longevi. Lo spettacolo celebra i 50 anni tornando in scena dal 29 novembre 2024 al Teatro Brancaccio di Roma. Alessandro Longobardi per Viola Produzioni con la messa in scena di Marco Simeoli, e Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini come special guest, sono i protagonisti di questo anniversario. - (PRIMAPRESS)