Il Natale di MagicLand a Valmontone tra luci e spettacolo con gli youtuber Erik e Dominick

(PRIMAPRESS) - ROMA - MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, ospiterà il prossimo 28 dicembre, Erik e Dominick, due tra i content creator più seguiti da milioni di giovanissimi che danno appuntamento ai loro fan sulla Main Street (ore 15). Lo spettacolo dei DinsiemE sarà compreso nel biglietto per il parco.

Fino al 6 gennaio 2025, MagicLand si trasforma in un vero e proprio regno incantato grazie alla collaborazione con Il Regno di Babbo Natale. L’evento Magic Christmas promette di essere un’avventura straordinaria, con un'ambientazione natalizia che si estende su oltre 3.200 mq. La Main Street è decorata con luci scintillanti, addobbi festivi e neve artificiale, mentre i visitatori possono immergersi nell’atmosfera magica dei mercatini, della piazza centrale con il palco degli spettacoli, del Castello di Babbo Natale e del nuovo percorso Regno AdvenTour. Non manca, infine, una pista di pattinaggio su ghiaccio di oltre 200 mq, che farà vivere la magia dell'inverno in un contesto spettacolare.

Guido Zucchi, CEO di MagicLand, ha dichiarato: "Abbiamo deciso di fare un passo oltre, per offrire ai nostri visitatori un’esperienza davvero unica. L’allestimento natalizio si estende su una superficie molto più ampia, coinvolgendo ogni angolo del parco. Con l'aggiunta di nuove giornate di accesso, possiamo garantire un'esperienza ancora più emozionante e immersiva per tutti." - (PRIMAPRESS)