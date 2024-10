Mitsubishi alla conquista del segmento SUV in Europa con il concetto di “autentico e maestoso” dell’Outlander PHEV D

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mitsubishi Motors Europa, vuole riappropriarsi con autorevolezza del segmento dei SUV in Europa con una gamma di nuovi prodotti e sopratutto di investimenti. Lo fa con iniziando dalla presentazione del Nuovo Outlander PHEV D-SUV. Questo SUV è stato sviluppato appositamente per il mercato europeo. Abbracciando il concetto di prodotto I-Fu-Do-Do, che in giapponese significa autentico e maestoso, sulla scia dell'ipertrofia dei veicoli outdoor come è sempre stato per il mercato USA. Il nuovo Outlander presenta tecnologia PHEV a lunga autonomia, un design impressionante, incredibili livelli di sicurezza e comfort, e nuovi standard di qualità per soddisfare le esigenze del mercato europeo. Il mezzo si basa su un successo internazionale e su solide fondamenta delle tre generazioni precedenti. Il predecessore del D-SUV è stato il primo a vedere il connubio tra PHEV e SUV, vendendo 200.000 unità in Europa dal suo lancio nel 2013, e vincendo numerosi premi e riconoscimenti per l'eccellenza. Ora, la quarta generazione dell'Outlander è pronta a costruire sulle incredibili basi del suo predecessore, offrendo nuovi livelli per i clienti europei. “Con il Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV, il SUV di punta torna sul mercato europeo per cambiare la prospettiva dei clienti e stabilire una posizione unica nel segmento,” ha dichiarato Frank Krol, Presidente e CEO di Mitsubishi MotorsEurope. “Sviluppato per l'Europa, il suo mix di design impressionante e tecnologia ibrida plug-in di nuova generazione lo rende un vero cambiamento. Con una maggiore autonomia elettrica, livelli incredibili di qualità grazie all'accurato approccio giapponese omotenashi e una vasta gamma di sistemi di assistenza e comodità, il Nuovo Outlander PHEVrappresenta la prossima fase dell’offensiva di prodotto dell'azienda.” Il design esprime un carattere deciso, con un'estetica distintiva per vivere a pieno ogni avventura. Il Dynamic Shield del Nuovo Outlander PHEV è riflesso nel suo frontale audace e riconoscibile. Di lato, la stabilità è accentuata da una struttura orizzontale robusta e linee muscolose. Lo stile esagonale scolpito della parte posteriore esprime forza, mentre il design orizzontale dei fanali enfatizza stabilità e ampiezza. All'interno, grazie all'artigianato giapponese e ad un'attenzione meticolosa ai dettagli con un focus preciso su materiali e colori, il veicolo garantisce elevati standard di qualità, silenziosità e una sensazione di spaziosità. Mitsubishi ha collaborato ampiamente con la pionieristica azienda audio Yamaha per creare un sistema audio basato su obiettivi e filosofie comuni che offrono un'esperienza sonora immersiva per gli occupanti. Sotto la superficie, il Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV introduce una nuova dimensione all'elettrificazione con un powertrain ibrido plug-in di nuova generazione. L'efficienza e l'usabilità del sistema nella vita reale offrono un'accelerazione fluida, combinata con una guida silenziosa e dinamica. A queste capacità fondamentali del D-SUV si aggiunge una gamma di sistemi di sicurezza passivi e attivi più avanzati, che garantiscono nuovi approcci alla costruzione della carrozzeria e i sistemi di assistenza alla guida più innovativi, oltre all'elettronica in abitacolo per mantenere il conducente informato e monitorare l'ambiente circostante. L'impegno verso il servizio ai clienti, uno dei pilastri dei valori del marchio, si traduce in una garanzia di cinque anni e 100.000 km, che offre tranquillità ai clienti e distingue il Nuovo Outlander PHEV dalla concorrenza, evidenziando la determinazione del marchio a fornire veicoli che si fanno notare in un mercato competitivo. Il Nuovo Mitsubishi Outlander inizierà la produzione alla fine del 2024 presso lo stabilimento di Okazaki dell'azienda, unendosi alla gamma rivitalizzata dell'azienda e seguendo i recenti lanci della Nuova ASX e della Nuova COLT. - (PRIMAPRESS)