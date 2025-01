Avvistata per i test sulle strade del Worcestershire la nuova Morgan CXV con un motore BMW turbocompresso

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Se non fosse per la riconoscibilità dell’iconica griglia anteriore, sarebbe difficile poter dire che cosa si cela dietro questa vettura camuffata per i test su strada prima del lancio del nuovo modello di punta a sei cilindri di casa Morgan. Il modello ancora senza nome sarà costruito su una nuova piattaforma "CXV", un'evoluzione significativa della piattaforma in alluminio incollato introdotta nel 2019.

Abbinata al motore turbocompresso a sei cilindri BMW, la piattaforma CXV più leggera e rigida, con la sua gamma di nuove caratteristiche tecniche e miglioramenti ingegneristici, contribuisce a maggiori prestazioni dinamiche e piacere di guida. La nuova ammiraglia sarà svelata nella primavera di quest'anno. - (PRIMAPRESS)