Ricerca: i raggi X rendono più resistenti i vetri. La scoperta di Università di Padova e la tedesca PETRA

PADOVA - Una nuova ricerca sui vetri pubblicata sulla rivista «Reports on Progress in Physics» fa luce sull'interazione tra materiali amorfi e radiazione X. Lo studio, sviluppato nell'ambito di una collaborazione tra il gruppo Sistemi Disordinati del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova e gli scienziati del sincrotrone tedesco PETRA III presso il Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), ha svelato come vetri preparati con metodi diversi rispondano all'irraggiamento con raggi X. In particolare, il simultaneo studio di proprietà strutturali, dinamiche e termodinamiche mostra come i raggi X modifichino le proprietà dei vetri rendendoli più resistenti. «Questa ricerca – spiega Giulio Monaco, Professore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia (DFA) dell'Università di Padova, e responsabile del prestigioso progetto ERC Glaxes, nell'ambito del quale si è svolta la ricerca - rappresenta un primo passo verso lo sviluppo di vetri resistenti all'irraggiamento, una caratteristica che potrebbe promuovere l'uso delle caratteristiche uniche dei vetri in varie applicazioni in cui non sono ancora utilizzati.