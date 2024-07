World Skate Games 2024: sarà Novara la città ospitante dall'8 al 22 settembre. Sessantasei squadre da 29 paesi

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Sarà la città di Novara ad accogliere i Word Skate Games dall’8 al 22 settembre 2024, le gare mondiali dell’hockey su pista. Presentato dal comitato organizzatore, alla presenza del sindaco di Novara, AlessandroCanelli, Marina Chiarelli(Assessore al turismo, sport, cultura, politiche giovanili e pariopportunità della Regione Piemonte),Ivan De Grandis(Vice Sindaco e Assessore allo sport del Comunedi Novara),Elisabetta Franzoni(Assessore al marketing territoriale del Comune di Novara), DanieleAndretta(Presidentedel Comitato Organizzatore mondiali Hockey su pista Novara) e Marika Kullmann(Vice Presidente FISR e membro del COL).

L’evento vedrà la presenza di 66 squadre provenienti da 29 Paesi diversi. Secondo il comitato l'eento mondiale dovrebbe generare un indotto economico pari a1,6 milioni di euro. Lesquadre, infatti, rimarranno nella zona (da Vercelli a Rho-Malpensa) per almeno 9 giorni ciascuna. Agli atleti, ovviamente, vanno aggiunti gli spettatori che arriveranno a Novara. Sono attesi circa20.000appassionati e fan ealcuni di loro pernotteranno in zona, con un impatto economico calcolabile in almeno2 milioni di euro. A ciò va aggiunto anche circa1 milione di euro,che è il budget stanziatodall’organizzazione e che verrà speso in loco per attrezzature sportive. L’indotto media sarà altrettantoimportante con 250 ore di diretta streaming su Worldskate TV dalle 4 piste e 100 ore di diretta TV neiprincipali paesi “hockeystici” (Italia, Spagna, Portogallo e Argentina). - (PRIMAPRESS)