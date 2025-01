Tennis: Jannik Sinner vince l’Open d’Australia. Panatta: “I suoi avversari dovranno inventarsi altri colpi”

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - A Jannik Sinner che ha fatto il bis alla Rod Laver Arena, con il terzo Slam della sua carriera battendo il tedesco Zverev 6-3, 7-6, 6-3 sono arrivati i complimenti di Giorgia Meloni, Abodi, Malagò, Pietrangeli e Panatta.

L'altoatesino ha confermato di essere realmente il numero uno tanto da far dire ad Adriano Panatta che per batterlo gli avversari si dovranno inventare altri colpi per sorprenderlo. Ora Jannik dovrà convincere il suo allenatore australiano a rimanere ancora accanto a lui. E poi c'è il Sinner che dalla grinta e determinazione in campo passa ad un autentico fairplay trovandosi a consolare l'avversario Zverev con il volto attraversato da qualche lacrima. - (PRIMAPRESS)