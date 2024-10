Sport: al Criterium Appenninico 2024 di skiroll, pioggia di medaglie per il Winter Club di Subiaco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Conclusa la 22ª edizione del Criterium Interappenninico 2024-25 di skiroll, la manifestazione nazionale organizzata dall’ASD Sci Club Terranova di Pollino con una pioggia di vittorie per gli atleti del Winter Club di Subiaco. Primi posti per Noemi Mecci nell’ U10 Femminile, Gianmarco Onori nell’ U10 Maschile, Luna Daruni Ciaffi nell’U12 Femminile, Giacomo Miaci nell’ U12 Maschile, Sara Proietti Cignitti nell’ U14 Femminile, Samuele Vena nell’ U14 Maschile. Le medaglie d’oro sono state impreziosite dai numerosi piazzamenti, argenti per Monica Sbaraglia nell’ U12 Femminile, e Giulia Semproni nell’ U16 F, bronzi per Veronica Capitani nell’ U16 Femminile e per Marianna Micozzi nella categoria Senior Femminile. - (PRIMAPRESS)