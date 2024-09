Serie A: il Napoli batte 2-0 il Monza e torna in vetta alla classifica

Foto di Vincenzo Di Monda Il goal di Politano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli continua a vincere anche in campionato e battendo oggi per 2-0 il Monza torna anche in testa alla classifica di sieri e A in solitaria a 13 punti. Al Maradona è festa azzurra con i gol nel primo tempo di Politano e Kvaratskhelia che spianano la strada al successo degli uomini di Conte. Terza sconfitta in cinque gare di campionato, invece, per i brianzoli che restano penultimi in graduatoria a quota 3. IL TABELLINO

NAPOLI-MONZA 2-0

Napoli (4-3-3): Caprile 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6 (47' st Spinazzola sv); Anguissa 7, Lobotka 6,5 (47' st Gilmour sv), McTominay 6,5; Politano 7 (42' st Neres sv), Lukaku 6 (42' st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7,5 (30' st Mazzocchi sv). A disp.: Contini, Turi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, Folorunsho, Ngonge, Simeone. All.: Conte.

Monza (3-4-2-1): Turati 5; Izzo 5,5 (37' st D'Ambrosio sv), Marì 5,5, Carboni 5; Pereira 5,5, Bianco 5 (38' st Caprari sv), Bondo 6, Kyriakopoulos 5; Pessina 6, Maldini 6,5; Djuric 5,5. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Birindelli, Postiglione, Forson, Valoti, Berretta, Maric. All.: Nesta.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 22' Politano (N), 33' Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Kvaratskhelia (N), Maldini, Izzo (M).

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)