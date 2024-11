Serie A: al derby della Mole è la Juve a spuntarla battendo il Torino 2-0

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Juve allo Stadium fa suo il derby della Mole n.159 in campionato,battendo 2-0 il Torino con un gol per tempo. Bianconeri in vantaggio al 18': bella discesa di Cambiaso che arriva al tiro,sulla respinta di Milinkovic-Savic Weah è più lesto e mette il pallone in rete. Il Toro non riesce a reagire, anzi è ancora la Juve a sfiorare più volte il raddoppio. Nella ripresa granata più propositivi, ma la squadra di Motta si difende senza affanni e in contropiede arriva il 2-0:cross di Conceiçao e colpo di testa vincente di Yildiz (84'). - (PRIMAPRESS)