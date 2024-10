La Val Vibrata sventola la bandiera di Comunità Europea dello Sport 2026 sull’Everest con Nino Sandovalli

(PRIMAPRESS) - ROMA - I colori ed il logo dei Comuni della Val Vibrata, designata Comunità Europea dello Sport 2026 da ACES (Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport), salgono fino al Campo Base dell'Everest con l'alpinista Nino Sandovalli. Lo sportivo rappresentante della vallata, ha portato la maglia dell’Unione dei Comuni fino all’Everest Base Camp, a 5.364 metri sul livello del mare, nell’attesa di raggiungere il traguardo prefissato: la vetta del “Lobuche East Peak” a quota 6.110 metri. Questo gesto rappresenta un simbolo di orgoglio per la nostra comunità e un richiamo ai valori dello sport, della perseveranza e della connessione con la natura, principi che l’Unione dei Comuni della Val Vibrata continua a promuovere come Comunità Europea dello Sport 2026. L’iniziativa continua a sostenere lo sviluppo delle nostre comunità e ispira nuove generazioni di atleti, portando avanti il valore dello sport come strumento di crescita sociale e personale. Con l’arrivo all’Everest Base Camp, Nino Sandovalli ha dimostrato ancora una volta che lo sport non ha confini e che i sogni possono essere raggiunti con impegno e determinazione. Il suo gesto è un esempio concreto del potere dello sport come veicolo di crescita e coesione sociale. - (PRIMAPRESS)