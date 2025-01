Inizia bene il 2025 per il Napoli che batte il Verona 2-0

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli batte il Verona 2-0 nella prima di ritorno di Serie A ed allunga in testa alla classifica. Partenopei in vetta a 47 punti. Hellas ferma a quota 19, quart'ultima. Avvio bruciante del Napoli. Di Lorenzo rientra sul sinistro, palo, rimbalzo su Montipò e palla in gol (5'). Anguissa spara alto, Lukaku fuori di poco. Reazione Hellas: Tengstedt di testa sfiora l'incrocio. Ancora Napoli: McTominay alza da due passi. Ripresa. Montipò respinge un tiro di McTominay, Rrahmani ci prova due volte di testa. Raddoppia Anguissa di sinistro (61'). - (PRIMAPRESS)