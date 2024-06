Atletica: inizio sprint dell’Italia con Palmisano e Trapletti. Oro e record per Battocletti. Oggi l’esordio nell’alto con Bruni e Molinarolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'inizio degli europei di Atletica a Roma ha visto già una grande doppietta per l'Italia. Il primo titolo l'ha conquistato ieri Antonella Palmisano, padrona nella 20 chilometri di marcia al termine di una gara dominata e vinta nel crono di 1h28:09 sul percorso nel parco del Foro Italico, intorno allo stadio dei Marmi con l'arrivo sulla pista dello stadio Olimpico. Alle sue spalle c'è l'argento di Valentina Trapletti, seconda in 1h28:37 con il record personale migliorato di oltre un minuto. È oro anche per Nadia Battocletti nei 5000 ma segna anche il record italiano. La trentina confeziona una finale perfetta, piazzandosi alle spalle della 'lepre' Karoline Grovdal fino all'ini- zio del rettilineo finale: qui netta progressione e trionfo in 14'35"29 (che è anche primato per i campionati euro- pei), davanti al 14'38"62 della norve- gese. Bronzo per la spagnola Marta Garcia,che beffa sul traguardo l'olandese Koster. Ottava Federica Del Buono (15'00"05, primato personale).

Oggi allo Stadio Olimpico c'è l'esordio alle 10:40, nel salto con l’asta, di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (ITA) Mentre alle 12:10 gareggerà nell’eptathlon Katarina Johnson-Thompson (GBR). - (PRIMAPRESS)