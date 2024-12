Votazioni bis M5S: Grillo bocciato per la seconda volta con l’80,56%. Eliminata la figura del Garante

(PRIMAPRESS) - ROMA -Le votazioni bis del M5S terminate ieri sera hanno bocciato per la seconda volta segnando un passo importante di consapevolezza degli iscritti verso un'azione più di partito e meno di movimento a dispetto del nome. Il tempo dei vaffa è, dunque, terminato per lasciare spazio alle istanze di un pezzo di elettorato che si è trasformato. Sulle modifiche dello statuto sono state approvate dagli iscritti al Movimento Cinque Stelle. Il quorum si è attestato intorno al 65% superando quello della volta precedente che era del 61%.L'eliminazione del ruolo del garante è stata approvata con l' 80,56% dei voti.Modifica simbolo:84,91% "M5S ha rivotato in massa:quorum ampiamente superato.Questa è l'onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero.Ora si volta pagina". Così il leader M5s Giuseppe Conte. - (PRIMAPRESS)