Terzo Settore: approvato dal Senato il Ddl. Le norme per Onlus, Fondazioni e donazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula del Senato ha dato il suo sì definitivo per il ddl Terzo Settore che ora è legge. il provvedimento è passato con 67 sì e 44 astenuti, nessun voto contrario, in via definitiva il disegno di legge sul terzo settore che era già stato approvato dalla Camera lo scorso aprile. Il testo contiene, tra le altre, misure in difesa dei minori più fragili, norme sullo sport dilettantistico e previsioni su donazioni ed eredità anche relativamente alle associazioni del terzo settore.

Il DDL, che ha subito numerose modifiche nel corso dell’esame alla Camera e introduce alcune novità rilevanti per le fondazioni e le associazioni che operano nel settore non profit, in particolare per quanto riguarda i criteri contabili, le modalità di svolgimento delle assemblee, la nomina degli organi di controllo e di revisione, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (“RUNTS”) e il regime fiscale dei lasciti testamentari e delle donazioni. - (PRIMAPRESS)