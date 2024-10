Migranti: un decreto legge indica i paesi sicuri per il rimpatrio. Nordio: “Così si mette fine alle interpretazioni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La risposta del Governo al mancato rimpatrio, da parte del Tribunale di Roma, per i migranti che erano stati trasferiti all'hotspot in Albania, è stata immediata. Oggi un Consiglio dei Ministri durato poco più di 45 minuti ha stilato un elenco di paesi di provenienza sicuri mettendo fine alle interpretazioni dei magistrati. "La sentenza della Corte Ue non è stata ben compresa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Nordio, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato un Decreto legge che renderebbe norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come stilata dal ministero degli Esteri L'elenco coinvolge 19 Paesi sui 22 originari: teniamo in considerazione il principio introdotto dalla Corte di giustizia europea. Esclusi Camerun, Colombia e Nigeria. Così in sintesi il ministro dell'Interno Piantedosi. - (PRIMAPRESS)