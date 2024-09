Viaggio in Indonesia di Papa Francesco. Ai giovani di Papua: “Tutti possiamo sbagliare ma aiutarsi a risollevarsi”

(PRIMAPRESS) - PAPUA (INDONESIA) - "L'unica lingua importante è il linguaggio dell'amore",l'unica lingua comune che tutti devono imparare.L'amore per combattere l'odio e "forse una cosa più brutta: l'indifferenza generale". Così Papa Francesco rivolgendosi ai giovani di Papua, nello stadio di Port Moresby, ha più volte interrotto la lettura del suo discorso per dialogare con loro. "Tutti possiamo sbagliare. Questo è importante. Noi non siamo su- perman e questo ci da' anche una certezza che dobbiamo sempre correggerci" Importante è "aiutarsi a risollevarci".

Papa lascia Guinea e vola a Timor Est Papa Francesco lascia la Papua Nuova Guinea per volare in Timor Est, terza tappa del suo 45esimo viaggio apostoli- co internazionale in Asia e Oceania. Prima del decollo, all'aeroporto inter- nazionale di Port Moresby, il Pontefice è stato accolto dal primo ministro Ja- mes Marape, con il quale si è intratte- nuto nella Meeting Room 2 per un breve colloquio. Dopo la cerimonia di congedo, la par- tenza. L'arrivo nella capitale Dili è previsto alle 14:20 ore locali. - (PRIMAPRESS)