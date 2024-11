USA: ritrovato in California il piccolo Ethan che era stato rapito in Italia dal padre americano

(PRIMAPRESS) - USA - È stato ritrovato Ethan, il bimbo rapito dal padre e sottratto alla madre in Puglia all'età di sette mesi lo scorso 30 agosto. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla polizia statunitense in California, dove era stato portato dal padre cittadino Usa. Ora il bambino sarà affidato alla madre che sta per raggiungerlo in California. Appena appresa la notizia, la madre, originaria di Piano di Sorrento, ha ringraziato il ministero degli Esteri e le autorità italiane che hanno reso possibile il ritrovamento collaborando con la polizia statunitense. - (PRIMAPRESS)