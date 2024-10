Torino: la singolare protesta anti-spaccio dei residenti di Piazza Bengasi con i cartelli provocatori di “divieto”

(PRIMAPRESS) - TORINO - Questa mattina i residenti di Piazza Bengasi e via Nizza a Torino si sono risvegliati con una "nuova segnaletica" ma è solo un'azione provocatoria di un comitato che si sta battendo in quell'area diventata da tempo incontrollata piazza di spaccio. I cartelli sistemati sui pali della luce e segnaletica stradale riportano un chiaro messaggio: "vietato l'accesso a residenti e commercianti, zona riservata a spacciatori e criminali".

Nei giorni scorsi erano scesi in strada circa 300 abitanti per denunciare l'insicurezza dell'area con scippi ed episodi di violenza da parte dei pusher che operano indisturbati nella zona. - (PRIMAPRESS)