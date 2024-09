Tifone Yagi: salgono a 143 le vittime in Vietnam. Distrutti 210mila ettari di campi agricoli

(PRIMAPRESS) - VIETNAM - Si aggrava il bilancio delle vittime causate dal passaggio del tifone Yagi in Vietnam. Secondo quanto riferiscono le autorità, i morti sono 143 e i dispersi 58. Non è chiaro se questo nuovo bilancio includa i 22 morti della frana verificatasi nella provincia di Lao Cai Funzionari del ministero vietnamita dell'Agricoltura hanno fatto sapere che il tifone ha distrutto circa 210.000 ettari di raccolti. Yagi ha causato inondazioni anche in Thailandia, dove si contano 4 morti. - (PRIMAPRESS)