Sparatoria in Michigan: trovato morto in casa il 42enne che ha ferito 8 persone a Rochester Hills

(PRIMAPRESS) - MICHIGAN (USA) - Il sospettato della sparatoria che ha ferito otto persone in un'area ricreativa a Rochester Hills in Michigan, ieri notte, è stato trovato morto in una casa vicina, ha riferito lo sceriffo della contea di Oakland Michael Bouchard.

Il sospettato, è un uomo di 42 anni il cui nome non è stato ancora rilasciato, è stato trovato nella casa in cui viveva con sua madre dopo che la polizia ha rintracciato l'arma dalla scena della sparatoria all'indirizzo a circa mezzo miglio dalla scena del crimine. ha detto lo sceriffo in una conferenza stampa sabato sera.

Secondo le ricostruzioni della polizia, il sospettato si sarebbe fermato nell'area ricreativa del Brooklands Plaza Splash Pad a Rochester Hills, e sceso dal veicolo avrebbe aperto il fuoco a circa 20 piedi di distanza, ricaricando più volte, ha detto Bouchard. Il sospettato ha sparato "potenzialmente 28 volte", ha detto lo sceriffo ma sottolineando che non è ancora chiaro il movente.

Almeno due delle vittime sono bambini, hanno detto le autorità. Una delle vittime, un bambino di 8 anni, ha riportato una ferita da arma da fuoco alla testa ed è in condizioni critiche, ha detto Bouchard. Un bambino di 4 anni ha avuto una ferita alla coscia ed è in condizioni stabili, ha detto. Anche la loro madre, 39 anni, con ferite all'addome e alla gamba era in condizioni critiche. Altre sei vittime di arma da fuoco, tra cui tre donne e tre uomini di età compresa tra 30 e 78 anni, erano in condizioni stabili. - (PRIMAPRESS)