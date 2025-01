Socialismo, i primi 25 anni senza l’ultimo dei grandi leader della politica italiana: Bettino Craxi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 19 gennaio il ricordo della morte di Bettino Craxi che si spegneva 25 anni fa ad Hammamet in Tunisia. Uno degli ultimi leader socialisti italiani. Da allora è stato sempre più difficile parlare di socialismo e di pensiero socialista in Italia. Ma oggi un revisionismo storico sta rivalutando la figura di un vero leader autore di grandi e autorevoli sfide in politica estera e la grande battaglia sulla separazione delle carriere in magistratura. Sulla sua tomba i fiori del presidente del Senato, La Russa e del ministro degli Esteri, Tajani insieme a quelli dei figli Bobo e Stefania. - (PRIMAPRESS)