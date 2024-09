Scioperi e piogge: oggi giornata di disagi in alcune città per gli scioperi dei trasporti locali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi giornata di disagi per chi deve muoversi nelle città per lo sciopero proclamato nel trasporto pubblico locale con l'aggravante di piogge in alcune aree. La protesta di 8 otto ore indetta dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti,Faisa Cisal e Ugl Fna è organizzata con modalità diverse nelle varie città. Salve le fasce di garanzia. La protesta è iniziata alle 8.30 con lo stop a Roma e Bologna. A Milano stop dalle 18, a Venezia dalle 10, a Firenze dalle 14.30, a Napoli dalle 9, a Bari dalle 15.30.Lo sciopero è stato deciso a sostegno del rinnovo del contratto. - (PRIMAPRESS)