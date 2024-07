Rientro a Roma per Mattarella dopo il viaggio in Brasile: “Le nostre due culture continuano ad intrecciarsi”

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO - "Questa visita di Stato in Brasile è stata per me un viaggio molto coinvolgente".Lo ha detto il Presidente Mattarella in un incontro con la comunità italiana che risiede a Salvador. Nella visita in Brasile, cominciata domenica e conclusa oggi, "ho fatto molte tappe cosa che non avviene normalmente". "In questo immenso Paese ci sono tante comunità di origine italiana che rende l'Italia orgogliosa. Queste presenze hanno determinato un legame inscindibile Italia-Brasile. Le culture brasiliane e italiana si intrecciano da sempre" - (PRIMAPRESS)