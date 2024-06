Riciclo meccanico materie plastiche: gli scenari in una tavola rotonda di Assorimap a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - A pochi giorni dalle nomine delle Commissioni europee dopo il recente voto nei 27 paesi membri, sale la fibrillazione per le nuove regole che verranno dettate in termine di green deal. La crisi energetica fortemente penalizzante anche per i conflitti in corso, deve rivedere a rialzo tutte le sue azioni comprese quelle del riciclo in alternativa alle fonti di energia. Ma quali saranno gli scenari prossimi futuri? Quanto inciderà, in particolare, decarbonizzazione ed econonomia circolare sulle politiche future? E l'Italia che posizione occupa in questo scenario? Sono alcuni degli argomenti che saranno trattati domani 25 giugno alla tavola rotonda promossa da Assorimap, l'associazione riciclatori di materie plastiche aderente a Confimi Industria, che si terrà a Palazzo Firenze di Roma.

Ai lavori introdotti dal Presidente di Assorimap, Walter Regis e moderati dal giornalista Pasquale Alfieri (Primapress), divisi in due panel, parteciperanno Roberta Toffanin (Esperto Economico del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Paolo Arcelli (Direttore Plastic Consult), Donato Berardi (Direttore Laboratorio REF), Edo Ronchi (Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile), Roberto Sancinelli (Presidente Montello), Valeria Frittelloni (Direttore dipartimento sostenibilità ambientale dell'Ispra) e Claudia Brunori (Direttore Adattamento climatico Enea). Nel secondo panel dedicato ai decisori politici, partecipano gli onorevoli Patty L'Abbate (Vicepresidente VIII Commissione Ambiente), Elisa Montemagni Commissione Ambiente), Francesco Maria Rubano (VI Commissione Finanze) e Alberto Luigi Gusmeroli (Pfresidente X Commissione Attività Produttive). - (PRIMAPRESS)