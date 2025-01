Rai, ultimo CdA nella storica sede di Viale Mazzini. Parte il cantiere di lavoro per interventi strutturali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio di Amministrazione della Rai, presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, si è riunito questa mattina per l’ultima volta nella sede di Viale Mazzini, in attesa dello spostamento provvisorio in via Asiago che permetterà i lavori di adeguamento e ammodernamento tecnologico della storica sede, per garantire in futuro ai lavoratori Rai di operare in piena e totale sicurezza, in ambienti all’avanguardia, che rispondano nel migliore dei modi alle esigenze di quella che è una Digital Media Company proiettata al futuro.

E proprio sul tema è stato illustrato ai consiglieri il piano di uscita che prevede dal 31 gennaio la cessazione delle attività lavorative all’interno della sede di viale Mazzini, che resterà aperta e accessibile soltanto per permettere il recupero di arredi, dotazioni informatiche e documenti ai fini del totale svuotamento dell’immobile. La completa operatività aziendale sarà comunque garantita attraverso il trasferimento delle varie strutture in altri plessi aziendali.

Nel corso della riunione il Consiglio ha approvato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2025-2027 e, a maggioranza, il budget 2025. - (PRIMAPRESS)