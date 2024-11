Moto Gp Valencia: gara cancellata per solidarietà con la popolazione. Le dichiarazioni di Bagnaia

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Cancellato il Gran Premio di motociclismo di Valencia a seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona. MotoGP si è dichiarata al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità", si legge nella nota degli organizzatori. Il Gp era in programma domenica 17 novembre. La MotoGp annuncia aiuti per le vittime: "Invece di correre a Valencia, correremo per Valencia". Il Gp verrà disputato in altra località e altra data. Già ieri il campione del mondo Francesco Bagnaia, si era dichiarato fermamente contro la disputa del Gran Premio della Comunità Valenziana in programma il 17 novembre, per rispetto alle vittime dell'alluvione: "Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo mondiale". "Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è corretto". - (PRIMAPRESS)